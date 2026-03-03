БПЛА атаковали расположение австралийских военных в ОАЭ

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Глава МО Австралии заявил, что беспилотники атаковали расположение австралийских военных на базе «Аль-Минхад» в ОАЭ, никто из персонала не пострадал, сообщает телеканал ABC.
«Министр обороны Ричард Марлз подтвердил, что в минувшие выходные авиабаза, используемая Силами обороны Австралии, подверглась удару беспилотника. Однако Марлз утверждает, что австралийцы на авиабазе “Аль-Минхад”, расположенной недалеко от Дубая, находятся в безопасности и их местонахождение установлено», — говорится в сообщении телеканала.
