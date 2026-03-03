Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА атаковали расположение австралийских военных в ОАЭ

Глава Минобороны Австралии заявил, что БПЛА атаковали расположение войск в ОАЭ.

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Глава МО Австралии заявил, что беспилотники атаковали расположение австралийских военных на базе «Аль-Минхад» в ОАЭ, никто из персонала не пострадал, сообщает телеканал ABC.

В понедельник Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что Иран нанес удары по командному центру на базе США «Аль-Минхад» в ОАЭ с использованием шести беспилотников и пяти баллистических ракет.

«Министр обороны Ричард Марлз подтвердил, что в минувшие выходные авиабаза, используемая Силами обороны Австралии, подверглась удару беспилотника. Однако Марлз утверждает, что австралийцы на авиабазе “Аль-Минхад”, расположенной недалеко от Дубая, находятся в безопасности и их местонахождение установлено», — говорится в сообщении телеканала.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше