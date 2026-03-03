Семья из Великой Новоселки в ДНР три года прятала сына в подвале

ВЕЛИКАЯ НОВОСЕЛКА, 3 мар — РИА Новости. Семья из Великой Новоселки в ДНР в период боевых действий и оккупации поселка украинскими боевиками на протяжении трех лет прятала сына в подвале, рассказал РИА Новости руководитель «Народной Дружины» в ДНР Артур Гасанов.
«На протяжении всего времени боевых действий на территории поселка (Великая Новоселка — ред.) c 2022 года по 2025 год семья прятала парня в подвале не только от организации “Белые Ангелы”, но и от силовиков: прокуратуры, полиции и ТЦК, которые знали, что по этому адресу жил парень… Прямо вниз (в подвал — ред.) спускались за ним и искали его. Повезло, что он смог спрятаться… Сам подвал был оборудован необходимыми продуктами, на случай обстрела или попадания в дом — картошка и другая гуманитарная помощь», — сказал Гасанов.
Он добавил, что на сегодняшний момент «Народная дружина» занимается решением вопроса поступления молодого человека в высшее учебное заведение на территории ДНР, а также предложила ему помогать активистам движения с гуманитарными миссиями в поселок.
В конце января 2025 года Минобороны РФ сообщило, что в результате активных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Великая Новоселка — это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на южнодонецком направлении.