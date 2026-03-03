Семья из Великой Новоселки в ДНР три года прятала сына в подвале

«На протяжении всего времени боевых действий на территории поселка (Великая Новоселка — ред.) c 2022 года по 2025 год семья прятала парня в подвале не только от организации “Белые Ангелы”, но и от силовиков: прокуратуры, полиции и ТЦК, которые знали, что по этому адресу жил парень… Прямо вниз (в подвал — ред.) спускались за ним и искали его. Повезло, что он смог спрятаться… Сам подвал был оборудован необходимыми продуктами, на случай обстрела или попадания в дом — картошка и другая гуманитарная помощь», — сказал Гасанов.