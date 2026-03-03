Трамп пообещал предпринять ответные меры после атаки на посольство в Эр-Рияде

Президент США Дональд Трамп заявил NewsNation, что после нападения на посольство Соединённых Штатов в Эр-Рияде и гибели американских военнослужащих последуют ответные меры.
Что именно будет предпринято, по его словам, станет ясно в ближайшее время.
«Мы нанесём им огромный ущерб. Мы причиним им колоссальный вред», — сказал политик.
Агентство Tasnim ранее писало, что в посольстве США в Эр-Рияде возник пожар после взрыва.
Позже в Минобороны Саудовской Аравии заявили, что посольство США в Эр-Рияде атаковали два БПЛА.