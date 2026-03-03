Серия землетрясений произошла возле секретной базы США в Неваде

Как сообщает британское издание Daily Mail, серия подземных толчков произошла рядом с объектом под названием «Объект 52», где проводились испытания ядерного оружия и экспериментальных самолётов. Сейсмологи USGS за минувшие сутки зарегистрировали 16 толчков магнитудой свыше 2,5, а всего за неделю их насчитывается более сотни с магнитудой от 1,0 до 3,0 и выше.