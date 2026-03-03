Москва
Силы ПВО Катара с 28 февраля перехватили более ста иранских ракет

Силы ПВО Катара с 28 февраля уничтожили 24 иранских БПЛА и более ста ракет.

ДОХА, 3 марта — РИА Новости. Системы ПВО Катара с 28 февраля перехватили более 100 иранских ракет, уничтожили 24 БПЛА и сбили два фронтовых бомбардировщика Су-24, сообщило во вторник минобороны эмирата.

«С начала агрессии Иран запустил 101 баллистическую ракету, три крылатые ракеты и 39 беспилотников. Из них успешно перехвачены 98 баллистических ракет и три крылатые ракеты, уничтожены 24 беспилотника, а также сбиты два фронтовых бомбардировщика Су-24», — говорится в сообщении катарского оборонного ведомства.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока, включая арабские страны Персидского залива.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

