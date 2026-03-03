Трамп провел переговоры с курдскими лидерами в Ираке, пишут СМИ

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после начала операции в Иране провел конфиденциальные переговоры с лидерами курдских формирований в Ираке, пишет портал Axios со ссылкой на три источника.
«В воскресенье президент Трамп поговорил по телефону с курдскими лидерами в Ираке, чтобы обсудить войну США и Израиля с Ираном и возможные дальнейшие события», — пишет портал.
По словам источников, Трамп поговорил с лидерами двух основных курдских фракций в Ираке Масудом Барзани и Бафелем Талабани на следующий день после начала военной операции в Иране. Подробности разговора не разглашаются.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>