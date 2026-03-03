Москва
Командир Смирнов: диверсанты ВСУ безуспешно пытались попасть в Красноармейск

Все попытки оперативно пересекали операторы российских дронов.

ДОНЕЦК, 3 марта. /ТАСС/. Украинские диверсанты предпринимали безуспешные попытки проникнуть на территорию Красноармейска. Как рассказал ТАСС начальник службы БПЛА 1441-го полка 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Иван Смирнов, все попытки оперативно пересекались операторами российских дронов.

«Противник находится в режиме ожидания. Предпринимал попытки зайти в город малыми группами, диверсионные операции проводить, но ничего не получается, так как нами позиции заняты крепко, все подходы к городу контролируются», — рассказал командир.

Командир подчеркнул, что дроны ВС РФ также находятся в постоянном режиме ожидания.

Красноармейск — крупный логистический и промышленный центр Донбасса, битва за который длилась несколько месяцев. Город был освобожден в декабре 2025 года силами группировки «Центр».

