Хиллари Клинтон ударила кулаком по столу во время допроса по делу Эпштейна

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон ударила кулаком по столу во время закрытых показаний конгрессу, касавшихся дела американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Уточняется, что в соцсетях появился её снимок, сделанный во время закрытого допроса по делу. Поводом для такой эмоциональной реакции Клинтон стало признание одной из участниц слушаний в публикации фотографии.

«С меня хватит. Если вы, ребята, так поступаете, то я закончила. Можете объявить, что я неуважительна к суду хоть до скончания века», — сказала политик.

Ранее Клинтон заявила, что не знала о преступлениях Эпштейна.

