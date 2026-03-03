Хиллари Клинтон ударила кулаком по столу во время допроса по делу Эпштейна

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон ударила кулаком по столу во время закрытых показаний конгрессу, касавшихся дела американского финансиста Джеффри Эпштейна.
Уточняется, что в соцсетях появился её снимок, сделанный во время закрытого допроса по делу. Поводом для такой эмоциональной реакции Клинтон стало признание одной из участниц слушаний в публикации фотографии.
«С меня хватит. Если вы, ребята, так поступаете, то я закончила. Можете объявить, что я неуважительна к суду хоть до скончания века», — сказала политик.
Ранее Клинтон заявила, что не знала о преступлениях Эпштейна.