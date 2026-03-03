Спутниковые снимки подтверждают атаки США и Израиля на иранский ядерный центр

Информация о повреждении ядерного объекта в Натанзе стала известна на фоне продолжающихся конфликтов и противостояний между Ираном, США и Израилем. Натанз уже не раз оказывался в центре внимания мировых новостей из-за своей роли в иранской ядерной программе, что делает его стратегически важным объектом в контексте международной безопасности.