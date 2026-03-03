Спутниковые снимки подтверждают атаки США и Израиля на иранский ядерный центр

По информации телеканала CNN, в результате военных ударов США и Израиля по Ирану был поврежден ядерный объект в Натанзе. Данные были получены из спутниковых снимков, сделанных компанией Vantor, специализирующейся на пространственной разведке.
Сообщается, что спутниковые снимки, сделанные за последние 48 часов, демонстрируют видимые повреждения на территории ядерного объекта в Натанзе, который считается одним из ключевых военных объектов Ирана и крупнейшим центром обогащения урана в стране. Это событие подчеркивает нарастающее напряжение в регионе и обеспокоенность международного сообщества по поводу иранской ядерной программы.
Информация о повреждении ядерного объекта в Натанзе стала известна на фоне продолжающихся конфликтов и противостояний между Ираном, США и Израилем. Натанз уже не раз оказывался в центре внимания мировых новостей из-за своей роли в иранской ядерной программе, что делает его стратегически важным объектом в контексте международной безопасности.
Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) заявило, что у Ирана больше не осталось ни одного из 11 кораблей, ранее находившихся в Оманском заливе.