Дрон ударил по мосту, соединяющему Бахрейн и Саудовскую Аравию

Мост короля Фахда, соединяющий Бахрейн и Саудовскую Аравию над Персидским заливом, попал под удар дрона.
«Попадание беспилотника в мост между Бахрейном и Саудовской Аравией», — пишет агентство Fars.
По его информации, данный мост использовался американскими силами. Длина объекта составляет 25 км.
Агентство Tasnim ранее писало, что в посольстве США в Эр-Рияде возник пожар после взрыва. Позже в Минобороны Саудовской Аравии заявили, что посольство США в Эр-Рияде атаковали два БПЛА.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил NewsNation, что после нападения на посольство Соединённых Штатов в Эр-Рияде и гибели американских военнослужащих последуют ответные меры.