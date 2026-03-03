Украина не фиксирует сигналов о всеобщей мобилизации в РФ

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не видит признаков всеобщей мобилизации в России. Об этом он сообщил журналистам, передает «Интерфакс-Украина».
По словам украинского лидера, в случае подобных решений Киев узнал бы об этом заранее, поскольку это стало бы серьезным вызовом. Он отметил, что такой шаг вызвал бы последствия не только для Украины, но и внутри самой России. При этом, как подчеркнул Зеленский, соответствующей информации у украинской стороны нет.
Также президент Украины заявил, что получил документы с описанием предполагаемых планов Москвы на 2026−2027 годы. По его утверждению, цели, поставленные на 2025 год, реализованы не были, и боевые действия продолжаются с попытками продвижения в восточных регионах страны.
Зеленский добавил, что российские войска, по его оценке, сохранят наступательную активность в направлении Запорожской области и Днепра, а также рассматривают Одесский регион.
Кроме того, он сообщил, что Украина готова делиться с союзниками опытом противодействия иранским беспилотникам. Однако, по его словам, ни одна из зарубежных стран напрямую к Киеву с такой просьбой не обращалась.
