Семенов оценил версию об инсценировке убийства аятоллы Ирана Хаменеи

Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате атаки США и Израиля. Политолог Семенов сказал, могла ли информация о смерти аятоллы быть постановкой.

Источник: Аргументы и факты

В сети обсуждают версию, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи могло быть инсценировкой. Политолог, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в беседе с aif.ru оценил, возможно ли это.

О гибели Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля по территории Ирана стало известно 28 февраля, 1 марта информацию подтвердили власти страны. В Иране объявлен 40-дневный траур.

«Я думаю, постановки быть не может. Это исключено, Хаменеи объявлен мучеником. Это серьезный религиозный вопрос. С такими вещами в Иране не могут так легко обходиться, это только снизит статус Хаменеи. Даже если предположить, что это реально, Хаменеи не сможет нигде появиться, его нужно будет прятать. Какой в этом смысл? Он объявлен мучеником, человеком, который, условно говоря, достоин рая», — отметил Семенов.

Также эксперт исключил вероятность, что убийство аятоллы произошло из-за предательства в его кругах.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля атаковали дом временного и.о. верховного лидера Ирана Алирезы Арафи.

