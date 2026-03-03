Трампа не беспокоит угроза атак на американские объекты

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит угроза атак на американские объекты и даже по территории США, поскольку считает это частью войны.
«Нет, это является частью войны. Это часть войны, нравится ли это людям или нет», — заявил он телеканалу NewsNation, отвечая на соответствующий вопрос.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
