Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трампа не беспокоит угроза атак на американские объекты

Трамп назвал угрозу атак на американские объекты частью войны.

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит угроза атак на американские объекты и даже по территории США, поскольку считает это частью войны.

«Нет, это является частью войны. Это часть войны, нравится ли это людям или нет», — заявил он телеканалу NewsNation, отвечая на соответствующий вопрос.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше