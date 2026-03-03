Трамп пообещал ответить на удар по посольству США в Эр-Рияде.

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Президент Дональд Трамп заверил, что вскоре последует ответная реакция США на удар по американскому посольству в Эр-Рияде.
«Я только что говорила с президентом Трампом, он сказал, что скоро вы узнаете, каким будет ответ за нападение на посольство США в Эр-Рияде и за убитых американских военнослужащих», — передает слова американского лидера журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер.
Трамп также добавил, что не считает необходимым использование наземных войск в рамках операции в Иране.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Во вторник министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке двух беспилотников. В результате возник небольшой пожар, здание дипмиссии получило незначительные повреждения.
