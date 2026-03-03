Москва
Amazon сообщила о перебоях в работе своих сервисов

Amazon Web Services сообщила о повреждении инфраструктуры в Бахрейне из-за БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Компания Amazon Web Services сообщила о перебоях в работе своих сервисов после того, как удар БПЛА неподалеку от ее объектов в Бахрейне повредил ее инфраструктуру, а также сообщила о втором поврежденном объекте в ОАЭ.

В понедельник Amazon сообщила РИА Новости после попадания БПЛА в один из ее дата-центров в ОАЭ, что другие объекты компании в стране работают в штатном режиме, перебои затронули только один объект.

«В ОАЭ два наших объекта были непосредственно поражены, а в Бахрейне удар беспилотника в непосредственной близости от одного из наших объектов причинил физический ущерб нашей инфраструктуре», — говорится в заявлении на сайте компании.

По данным компании, специалисты работают над скорейшим восстановлением полной доступности сервисов, однако ожидается, что восстановление займет много времени, учитывая характер физических повреждений.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

