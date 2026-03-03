Amazon сообщила о перебоях в работе своих сервисов

В понедельник Amazon сообщила РИА Новости после попадания БПЛА в один из ее дата-центров в ОАЭ, что другие объекты компании в стране работают в штатном режиме, перебои затронули только один объект.
«В ОАЭ два наших объекта были непосредственно поражены, а в Бахрейне удар беспилотника в непосредственной близости от одного из наших объектов причинил физический ущерб нашей инфраструктуре», — говорится в заявлении на сайте компании.
По данным компании, специалисты работают над скорейшим восстановлением полной доступности сервисов, однако ожидается, что восстановление займет много времени, учитывая характер физических повреждений.
