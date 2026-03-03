Украинский F-16 заметили в Чугуеве после ударов под Волчанском

Истребитель F-16 ВВС Украины совершил посадку на аэродроме Чугуева в Харьковской области. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.
По его данным, ранее фиксировались пролеты F-16 в Запорожской и Полтавской областях. Жители Чугуева, как утверждается, видели посадку одного из самолетов. До этого, по имеющейся информации, пара американских истребителей сбросила планирующие бомбы в районе Волчанска.
До настоящего времени украинские военные, как правило, использовали поставленные западные самолеты — F-16 и Mirage 2000 — на удалении от линии боевого соприкосновения, преимущественно в западных регионах страны. Основной задачей назывался перехват беспилотников.
Ранее также появлялись сообщения о дежурстве F-16 в прифронтовых районах. Истребители сопровождали украинские МиГ-29 и Су-24. Данных о результативности таких вылетов не приводилось.
По оценкам самих украинских пилотов, активность российских ВКС и систем ПВО ограничивает применение западной авиации. Самолеты вынуждены действовать на малых высотах и выполнять интенсивные маневры.
Посадка F-16 в Чугуеве, который находится примерно в 50 километрах от линии фронта, может свидетельствовать о корректировке тактики либо о внештатной ситуации. Официальных комментариев на момент публикации не поступало.
Читайте также: Украина не фиксирует сигналов о всеобщей мобилизации в РФ.