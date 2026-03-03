Москва
ВС России освободили более 350 строений в Рождественском Запорожской области

Бойцы российской группировки «Восток» при освобождении Рождественского в Запорожской области взяли под контроль более 350 строений.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, по данным ведомства, был освобождён район обороны ВСУ площадью порядка 10 кв. км.

«В освобождённом районе проведены мероприятия по зачистке местности от остатков подразделений противника: взято под контроль более 350 строений, а также район обороны общей площадью порядка 10 кв. км», — говорится в заявлении.

Ранее ВС России также установили контроль над Круглым в Харьковской области.

Помимо этого российские военные освободили населённые пункты Дробышево и Резниковка в ДНР.