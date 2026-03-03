В ГД разъяснили порядок действий водителям, чьё авто заблокировали на парковке

Законодательство квалифицирует блокировку чужого автомобиля как создание препятствий для движения, предупредил в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
«Ответственность за такое нарушение предусмотрена статьей 12.19 КоАП РФ. Размер административного штрафа дифференцирован в зависимости от региона: в большинстве субъектов Федерации он составляет 2 тыс. рублей, тогда как для Москвы и Санкт-Петербурга установлена повышенная санкция в размере 3 тыс. рублей», — отметил парламентарий.
По его словам, помимо денежного взыскания, транспортное средство нарушителя может быть задержано и перемещено на специализированную стоянку на основании ст. 27.13 КоАП РФ, что влечёт для владельца дополнительные расходы на эвакуацию и хранение автомобиля.
«В конфликтной ситуации на парковке граждане должны чётко понимать границы дозволенного. Попытка самостоятельно убрать мешающий автомобиль — путём толкания, буксировки тросом или тем более взлома — может быть переквалифицирована правоохранителями в уголовное деяние», — предостерёг Чаплин.
Также, по его словам, нередки случаи, когда водители в порыве гнева повреждают чужое имущество: прокалывают колеса, разбивают стекла, царапают кузов.
«В зависимости от суммы ущерба это подпадает либо под ст. 7.17 КоАП (штраф 300—500 рублей при незначительном уроне), либо под ст. 167 УК РФ, где санкции варьируются от крупных штрафов до лишения свободы на срок до двух лет. Таким образом, потерпевший от неудобств рискует превратиться в обвиняемого по более тяжкой статье», — рассказал депутат.
По его мнению, первым шагом должен стать осмотр автомобиля, перекрывающего выезд.
«Многие водители, осознавая неудобство своей парковки, оставляют под лобовым стеклом номер телефона. Современным и эффективным инструментом является мобильное приложение “Госуслуги Авто”. С 2025 года в нём реализована функция отправки сообщений владельцу транспортного средства по его государственному номеру», — напомнил собеседник RT.
Отмечается, что система позволяет анонимно уведомить водителя о том, что его машина блокирует проезд, создаёт помехи или имеет техническую неисправность.
Если указанные способы не принесли результата, необходимо обратиться в ГИБДД по номеру 102 или 112, добавил он.
«До звонка следует провести фото- и видеофиксацию расположения автомобилей таким образом, чтобы было очевидно: выезд полностью перекрыт и отсутствует возможность манёвра. Оператору нужно сообщить точный адрес, марку, цвет и государственный регистрационный знак автомобиля-нарушителя. Сотрудники полиции имеют право связаться с владельцем по базе данных либо направить наряд на место», — добавил Чаплин.
Прибывший инспектор оформляет протокол об административном правонарушении, после чего может быть вызван эвакуатор, заявил депутат.
Ранее в ГД объяснили, можно ли бороться с постоянно срабатывающей ночью сигнализацией.