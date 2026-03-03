Трамп считает, что США близки к достижению целей в операции против Ирана

«О, я пойму. Это то, чем я занимаюсь, я многое знаю, и я абсолютно точно пойму, когда цель будет достигнута. Это уже очень близко. Мы наносим большой урон. Мы основательно отбрасываем их назад», — ответил Трамп на вопрос журналистки телеканала NewsNation Келли Мейер о том, как он поймет, когда цели будут достигнуты.