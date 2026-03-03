«США не выдержат». На Западе высказались о стратегии Ирана

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты не выдержат затяжного конфликта с Ираном, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
По мнению Джонсона, Вашингтону будет нечего противопоставить стратегии Тегерана.
«Ведь иранцы знают, что их стратегия — это затяжная война с США. Соединенные Штаты не выдержат такой войны», — заключил эксперт.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
