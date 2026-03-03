Философ предупредил о рисках применения ядерного оружия из-за операции в Иране

Философ связал дальнейшее развитие ситуации с тем, насколько долго Иран сможет сопротивляться. Если Тегеран продолжит военные действия, несмотря на потери в руководстве, это, по его мнению, способно спровоцировать цепную реакцию в других регионах. В этом случае, считает Дугин, возрастает риск эскалации вплоть до применения ядерного оружия в различных конфликтах.