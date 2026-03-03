Москва
Философ предупредил о рисках применения ядерного оружия из-за операции в Иране

Директор Института «Царьград» Александр Дугин прокомментировал события вокруг Ирана и заявил, что прежние правила международной политики больше не действуют. Его позицию публикует «Царьград».

По словам Дугина, после действий США и Израиля против Ирана баланс сил в мире изменился. Он утверждает, что речь идет о переходе к принципу «права сильного», когда решающим становится скорость и жесткость удара, а правовые нормы отходят на второй план.

Философ связал дальнейшее развитие ситуации с тем, насколько долго Иран сможет сопротивляться. Если Тегеран продолжит военные действия, несмотря на потери в руководстве, это, по его мнению, способно спровоцировать цепную реакцию в других регионах. В этом случае, считает Дугин, возрастает риск эскалации вплоть до применения ядерного оружия в различных конфликтах.

Он также заявил, что возможный сценарий капитуляции Ирана станет сигналом для распространения подобной модели давления на другие государства. В числе потенциальных целей он назвал Россию и Китай.

Дугин высказал мнение, что Россия действует недостаточно решительно, и допустил возможность удара по стране в период переговорных процессов. В этой связи он предложил рассмотреть введение чрезвычайных мер на уровне высшего руководства.

Отдельно он заявил о необходимости пересмотра подходов к ведению военных действий и более жесткой линии в отношении противников.

Читайте также: Украина не фиксирует сигналов о всеобщей мобилизации в РФ.

Узнать больше по теме
Александр Дугин: биография философа и идеолога евразийства
Необычные взгляды Александра Дугина сделали его одним из самых видных мыслителей современной России. О его трудах, отношении к государству и личной жизни — в материале.
Читать дальше