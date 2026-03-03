Рютте: НАТО не будет участвовать в операции против Ирана, но поддерживает её

При этом Рютте выразил полную поддержку действиям Вашингтона и Тель-Авива, назвав их сотрудничество важным.
Ранее Рютте заявил, что военная операция Соединённых Штатов в Иране может продлиться не один день. По его словам, это ранний этап кампании. Она займёт дни, возможно, недели, прежде чем закончится.
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.