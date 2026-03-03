Москва
Рютте: НАТО не будет участвовать в операции против Ирана, но поддерживает её

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс не планирует принимать участие в военных действиях против Ирана, несмотря на поддержку ударов, которые наносят США и Израиль. В интервью телеканалу ARD он подчеркнул, что у альянса «нет абсолютно никаких планов» быть втянутым в этот конфликт.

При этом Рютте выразил полную поддержку действиям Вашингтона и Тель-Авива, назвав их сотрудничество важным.

Ранее Рютте заявил, что военная операция Соединённых Штатов в Иране может продлиться не один день. По его словам, это ранний этап кампании. Она займёт дни, возможно, недели, прежде чем закончится.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

