Рютте: НАТО не будет участвовать в операции против Ирана, но поддерживает её

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс не планирует принимать участие в военных действиях против Ирана, несмотря на поддержку ударов, которые наносят США и Израиль. В интервью телеканалу ARD он подчеркнул, что у альянса «нет абсолютно никаких планов» быть втянутым в этот конфликт.