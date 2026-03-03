Зеленский пропал: Олейник дал свое объяснение внезапного события

Зеленский пропал из западной повестки на фоне конфликта Ирана, Израиля и США. Об украинском политике резко забыли. Чем опасно такое забвение для Зеленского, объяснил aif.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
«Вся тема Украины отошла на второй план. Безусловно, Зеленский нервничает, потому что о нём уже не пишут. Он нервничает, потому что из-за конфликта, который развивается на ближнем Востоке, у него реально появляются проблемы. Прежде всего, речь идет об оружии, особенно о то прежде всего с оружием, особенно с Patriot, потому что ракеты все туда идут. У Зеленского появляются проблемы с финансами, потому что сегодня так и не закончили сбор 90 миллиардов. У него реально сейчас будут проблемы с ценой на нефтепродукты, потому что мировые цены будут расти, а это ударит ещё и по внутреннему рынку, по ценам на продукты питания, товары первой первой необходимости, потому что все работают на временных генераторах», — сказал он.
Олейник обратил внимание на то, что Зеленскому нечего показать в информационном поле, нет поводов привлечь внимание.
«У него возможности показать что-либо. В зоне боевых действий сейчас только идут одни сводки, что российские вооружённые силы освободили один, второй, третий населенный пункт. А у Зеленского пока пустышка. Но он будет думать и искать, что делать, чтобы о нем снова заговорили, чтобы вернуться в информационное поле», — отметил экс-нардеп.
Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что Зеленский оказался в сложной ситуации из-за обострения обстановки вокруг Ирана.