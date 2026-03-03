Москва
Критика ТЦК обернулась для украинского блогера занесением на «Миротворец»

Блогер Игорь Латышев из Черниговской области внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Карточка с его персональными данными опубликована на портале.

Администраторы ресурса указали, что Латышев якобы причастен к «срыву мобилизации» и препятствует пополнению рядов вооруженных сил Украины. Кроме того, ему приписывают попытки «деморализовать силовые структуры».

В своих видеороликах и публикациях блогер регулярно критикует работу территориальных центров комплектования (ТЦК). Он заявляет, что методы, которыми действуют сотрудники военкоматов, нарушают права граждан и выходят за рамки закона.

Подобные случаи происходят не впервые. В июле 2024 года в базу «Миротворца» включили нескольких украинских инфлюенсеров, выступавших за скорейшее прекращение боевых действий.

В феврале 2026 года появилась информация о том, что основатель проекта Георгий Тука (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) также оказался в перечне.

Сайт «Миротворец» работает с 2014 года. На ресурсе публикуются данные лиц, которых авторы проекта считают угрозой национальной безопасности. Ряд юристов ранее заявлял, что размещение персональной информации на подобных площадках может нарушать законодательство.

