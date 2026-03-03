Москва
Более 70 целей «Хезболлах» поражены в результате ударов ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля сообщила о серии масштабных ударов по объектам движения «Хезболлах» на юге Ливана.

Армия обороны Израиля сообщила о серии масштабных ударов по объектам движения «Хезболлах» на юге Ливана. По данным армейской пресс-службы, поражены более 70 целей.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что удары были нанесены по складам с оружием, пусковым установкам и площадкам для запуска ракет, связанным с «Хезболлах». Операция завершена.

Ранее израильская армия информировала, что за сутки атаковала около 30 объектов военной инфраструктуры на территории Ливана.

Обострение последовало после заявления «Хезболлах» 28 февраля о полной солидарности с Ираном. После этого движение нанесло серию ударов по израильской территории. В ответ ЦАХАЛ начал атаки по военным объектам в Ливане.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

Читайте также: Философ предупредил о рисках применения ядерного оружия из-за операции в Иране.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше