Более 70 целей «Хезболлах» поражены в результате ударов ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля сообщила о серии масштабных ударов по объектам движения «Хезболлах» на юге Ливана. По данным армейской пресс-службы, поражены более 70 целей.
В заявлении ЦАХАЛ говорится, что удары были нанесены по складам с оружием, пусковым установкам и площадкам для запуска ракет, связанным с «Хезболлах». Операция завершена.
Ранее израильская армия информировала, что за сутки атаковала около 30 объектов военной инфраструктуры на территории Ливана.
Обострение последовало после заявления «Хезболлах» 28 февраля о полной солидарности с Ираном. После этого движение нанесло серию ударов по израильской территории. В ответ ЦАХАЛ начал атаки по военным объектам в Ливане.
Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.
