Никулин: война США, Израиля и Ирана может пойти по сюжету французской дуэли

«Конфликт может продлиться две-три недели, а может затянуться на несколько лет. Все зависит от того, как пойдёт, насколько велика решимость, сколько готов Израиль терпеть. У Ирана порог чувствительности гораздо выше. С учетом нынешних условий, думаю, речь может идти от двух-трех недель до нескольких месяцев. Это более реальный результат. Если Иран сможет наносить хотя бы две-три недели чувствительные удары, то Израиль запросит мира. Если противникам Ирана удастся поразить большую часть установок, и, удары будут, так сказать, несущественные, то конфликт может продлиться гораздо дольше», — объяснил он.
По мнению эксперта, наиболее реалистичным сценарием станет так называемая «французская дуэль»: противники обмениваются выстрелами, остаются живы и расходятся.
«Я думаю, что, скорее всего, будет, как вот в прошлом году: постреляют, потом каждый объявит о своей победе, и на этом сердце успокоится. Это наиболее реальный вариант», — сказал Никулин.
Эксперт объяснил, что смена режима в Иране возможна только при оккупации страны.
«На это сил ни у США, ни у Израиля нет. По крайней мере, сухопутных войск в таких количествах, потому что все-таки Иран — это большая страна, половину населения которой составляет военнообязанная молодёжь. Если, действительно, дело дойдёт до победы Израиля, свержения режима, тогда все возможно, вплоть до ядерной войны, потому что Пакистан может ударить в этой ситуации по Израилю. Но я не представляю ситуации, чтобы победа Израиля была полной и окончательной. Для такого развития им надо убить миллионы людей и полностью разрушить страну», — резюмировал собеседник издания.
28 февраля Израиль и США нанесли серию ударов по объектам в Иране. Позже лидер США Дональд Трамп заявил о начале израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики. В ответ Иран начал операцию «Правдивое обещание 4», в рамках которой атаковал Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке.