Никулин: война США, Израиля и Ирана может пойти по сюжету французской дуэли

«На это сил ни у США, ни у Израиля нет. По крайней мере, сухопутных войск в таких количествах, потому что все-таки Иран — это большая страна, половину населения которой составляет военнообязанная молодёжь. Если, действительно, дело дойдёт до победы Израиля, свержения режима, тогда все возможно, вплоть до ядерной войны, потому что Пакистан может ударить в этой ситуации по Израилю. Но я не представляю ситуации, чтобы победа Израиля была полной и окончательной. Для такого развития им надо убить миллионы людей и полностью разрушить страну», — резюмировал собеседник издания.