США готовят ответ после удара по дипмиссии в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ответит на нападение на американское посольство в Эр-Рияде.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ответит на нападение на американское посольство в Эр-Рияде. Об этом сообщила журналист телеканала NewsNation Келли Мейер в социальной сети X.

По ее словам, Трамп сообщил, что в ближайшее время станет известно, каким будет ответ на атаку на дипмиссию и на убийство американских военнослужащих. При этом он отметил, что не считает необходимым вводить войска в Иран.

Как информировало Министерство обороны Саудовской Аравии, посольство США в Эр-Рияде было атаковано двумя беспилотниками. На территории дипломатического представительства произошло возгорание.

Журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал, поскольку в момент атаки в здании не находились люди.

Читайте также: Философ предупредил о рисках применения ядерного оружия из-за операции в Иране.

