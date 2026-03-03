Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fox News привёл данные CENTCOM о том, что Ормузский пролив не закрыт

Журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин утверждает, что согласно заявлению Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) Ормузский пролив по-прежнему открыт для гражданского судоходства.

Журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин утверждает, что согласно заявлению Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) Ормузский пролив по-прежнему открыт для гражданского судоходства.

«СЕНТКОМ заявляет, что Ормузский пролив не закрыт, несмотря на заявление Корпуса стражей исламской революции», — написала она в соцсети Х.

По словам журналистки, Иран не патрулирует пролив и пока нет признаков того, что он минирует его.

«80% их нефти идёт в Китай. Минирование пролива нанесёт ущерб Ирану и его ключевому союзнику», — добавила Гриффин.

При этом ранее КСИР пригрозил уничтожить любое судно, пытающееся пройти через Ормузский пролив.

В Министерстве иностранных дел России предупредили, что решение об остановке судоходства в Ормузском проливе может привести к возникновению значительного дисбаланса на мировых рынках нефти и газа.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше