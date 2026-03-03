Fox News привёл данные CENTCOM о том, что Ормузский пролив не закрыт

Журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин утверждает, что согласно заявлению Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) Ормузский пролив по-прежнему открыт для гражданского судоходства.
«СЕНТКОМ заявляет, что Ормузский пролив не закрыт, несмотря на заявление Корпуса стражей исламской революции», — написала она в соцсети Х.
По словам журналистки, Иран не патрулирует пролив и пока нет признаков того, что он минирует его.
«80% их нефти идёт в Китай. Минирование пролива нанесёт ущерб Ирану и его ключевому союзнику», — добавила Гриффин.
При этом ранее КСИР пригрозил уничтожить любое судно, пытающееся пройти через Ормузский пролив.
В Министерстве иностранных дел России предупредили, что решение об остановке судоходства в Ормузском проливе может привести к возникновению значительного дисбаланса на мировых рынках нефти и газа.