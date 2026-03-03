Россиян предупредили о схемах с «доставкой» цветов в преддверии 8 Марта

Всплеск мошенничеств в праздники — повторяющиеся схемы, которые из года в год подстраиваются под календарь. Обновляются формулировки, меняются детали, но задача остаётся прежней: завоевать доверие, поторопить с решением и получить от людей сведения, открывающие доступ к деньгам.
Об этом рассказал в беседе с RT заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.
«В преддверии 8 Марта резко возрастает количество предложений о доставке цветов, подарков и праздничных сюрпризов. Сообщения о якобы уже оплаченных букетах, неожиданных презентах от поклонников или выгодных акциях приходят по телефону, в мессенджерах и по электронной почте. Праздничный контекст снижает настороженность: человеку психологически проще поверить в приятную новость и быстрее выполнить просьбу отправителя», — объяснил он.
По словам аналитика, механика таких историй построена на сочетании социальной инженерии и технических приёмов.
«Получателю сообщают о доставке и просят подтвердить личность кодом из смс, перейти по ссылке для уточнения адреса или внести символическую доплату. На практике передача кода или ввод данных на поддельной странице открывает злоумышленникам доступ к учётным записям и финансовым сервисам. В ряде случаев разговор сопровождается имитацией работы реальной курьерской службы, а детали заказа выглядят правдоподобно, что усиливает доверие», — объяснил Силаев.
Чем ближе дата праздника, тем выше объём покупок и тем естественнее выглядит любое упоминание о цветах и подарках, предупредил он.
«Поток легальных уведомлений от магазинов и служб доставки становится шире, и на этом фоне мошеннические обращения легче маскируются под обычные. Расчёт делается на спешку и эмоциональную вовлечённость, когда решение принимается быстрее, чем возникает желание проверить информацию», — добавил аналитик.
Отмечается, что мошенники также активно создают фальшивые интернет-магазины, выдавая их за выгодные праздничные распродажи.
«Пользователю предлагают большие скидки, ограниченные партии или “последний шанс” заказать букет к нужной дате. После оплаты деньги переводятся на счета злоумышленников, а покупатель либо не получает ничего, либо сталкивается с невозможностью вернуть средства. Формально человек сам вводит реквизиты карты, что осложняет последующее разбирательство», — предостерегает специалист.
Ранее россиян предупредили о коварной мошеннической схеме с QR-кодами.