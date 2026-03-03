Политтехнолог прогнозирует переход губернатора Прикамья в правительство РФ

Политтехнолог Марат Баширов прогнозирует переход губернатора Прикамья Дмитрия Махонина в правительство РФ, передаёт телеграм-канал «Погоны и галстуки».
Своим мнением эксперт поделился в ходе лекции в Перми «Россия и мир. Что происходит с нами?». По его словам, возможные назначения губернаторов на посты министров связаны с их пониманием того, как сбалансировать федеральные интересы с региональными.
По мнению Марата Баширова, Дмитрия Махонина ждёт повышение по окончании второго губернаторского срока.
«Я думаю, что нас ждёт серьёзное обновление (на уровне правительства РФ — прим. ред.). Когда? Может быть, сразу после выборов в Госдуму», — сказал политтехнолог.
Напомним, ранее стало известно, что Анастасию Крутень утвердили в должности главы Министерства здравоохранения Пермского края.