Тайные склады Тегерана: эксперты насчитали у Ирана больше ракет, чем у США

«Силы собраны огромные. На американских кораблях находится от 500 до 1 тысячи ракет Tomahawk. Но Иран тоже подготовился, есть подземные хранилища, подземные убежища. Думаю, есть целые подземные города для мирного населения. А что касается запасов, то у Ирана от 2 до 4 тысяч баллистических ракет. Если Иран применяет в день около 100 ракет, то США нужно минимум 100 противоракет. Но если говорить о противоракетах THAAD, то их в мире всего около 300−400 штук. Что касается ракет Patriot, то там ситуация еще тяжелее. Поэтому у американцев через 2−3 недели ракет может не остаться», — подчеркнул собеседник aif.ru.