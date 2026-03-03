Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тайные склады Тегерана: эксперты насчитали у Ирана больше ракет, чем у США

Иран поразил несколько американских военных баз на Ближнем Востоке. Военный эксперт Кнутов рассказал о преимуществах Ирана перед Израилем и США.

Источник: Аргументы и факты

Иран мог сосредоточить подземное производство ракет, благодаря чему запаса оружия у Тегерана может быть больше, чем у Израиля и США. Подробнее о военных преимуществах Ирана aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Порядка 20 американских военных баз были поражены на Ближнем Востоке. Иран атаковал уже французскую и британскую базы. Иран работает по большому пространству», — отметил Кнутов.

Эксперт обратил внимание, что в атаках на Иран участвуют около 200 истребителей из Израиля и около 500 боевых самолетов США, из которых 100 — F-35, плюс стратегические бомбардировщики, заправщики и так далее.

«Силы собраны огромные. На американских кораблях находится от 500 до 1 тысячи ракет Tomahawk. Но Иран тоже подготовился, есть подземные хранилища, подземные убежища. Думаю, есть целые подземные города для мирного населения. А что касается запасов, то у Ирана от 2 до 4 тысяч баллистических ракет. Если Иран применяет в день около 100 ракет, то США нужно минимум 100 противоракет. Но если говорить о противоракетах THAAD, то их в мире всего около 300−400 штук. Что касается ракет Patriot, то там ситуация еще тяжелее. Поэтому у американцев через 2−3 недели ракет может не остаться», — подчеркнул собеседник aif.ru.

По мнению Кнутова, если США останутся без противоракет, то Иран с помощью гиперзвуковых ракет «Фаттах» может «в прямом смысле наказать Соединенные Штаты и Израиль».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше