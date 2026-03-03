Россия в 2025 году увеличила выручку от экспорта чая на 11%

В федеральном центре «Агроэкспорт» рассказали, что по итогам 2025 года Россия, согласно оценкам экспертов, нарастила экспорт чая до более $96 млн.
Как отмечает Интерфакс, по сравнению с предыдущим годом выручка от экспорта чая увеличилась на 11%.
В тройку крупнейших покупателей вошли Белоруссия, импортировавшая чая более чем на $44 млн, Казахстан (свыше $17 млн) и Азербайджан ($7 млн).
Основным экспортным продуктом стал чёрный чай (78%). На зелёный пришлось 16%, остальное — на оба вида чая со вкусо-ароматическими добавками.
