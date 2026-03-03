Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия в 2025 году увеличила выручку от экспорта чая на 11%

В федеральном центре «Агроэкспорт» рассказали, что по итогам 2025 года Россия, согласно оценкам экспертов, нарастила экспорт чая до более $96 млн.

В федеральном центре «Агроэкспорт» рассказали, что по итогам 2025 года Россия, согласно оценкам экспертов, нарастила экспорт чая до более $96 млн.

Как отмечает Интерфакс, по сравнению с предыдущим годом выручка от экспорта чая увеличилась на 11%.

В тройку крупнейших покупателей вошли Белоруссия, импортировавшая чая более чем на $44 млн, Казахстан (свыше $17 млн) и Азербайджан ($7 млн).

Основным экспортным продуктом стал чёрный чай (78%). На зелёный пришлось 16%, остальное — на оба вида чая со вкусо-ароматическими добавками.

Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Павел Лысенков ранее рассказал о вреде горячего чая после мороза.

Нутрициолог Наталья Чаевская между тем рассказала, что хороший зимний напиток не должен быть слишком сладким — он должен согревать и содержать витамины и минералы.