ЕАЭС и Вьетнам договорились усилить экономический диалог

В рамках рабочего визита в Ханой Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев провел встречу с исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам Ле Мань Хунгом, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Переговоры прошли на фоне активного развития торгово-экономических связей между странами.

Обсуждены перспективы сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам мировой экономической повестки.

Также обсуждены перспективные направления взаимодействия в рамках Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом, действующего с 2016 года.

«Государства ЕАЭС придают большое значение дальнейшему наращиванию диалога с Социалистической Республикой Вьетнам», — отметил Бакытжан Сагинтаев.

Подтвержден курс на укрепление партнерства.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении экономического диалога.

Достигнута договоренность содействовать созданию оптимальных условий для взаимовыгодного сотрудничества между странами евразийской «пятерки» и Вьетнамом.

Зона свободной торговли действует с 2016 года.

Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом было подписано 29 мая 2015 года.

Документ вступил в силу 5 октября 2016 года.

Он охватывает рынки с совокупным населением около 287 миллионов человек, создавая широкие возможности для бизнеса и инвестиций.