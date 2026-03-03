ЕАЭС и Вьетнам договорились усилить экономический диалог

Переговоры прошли на фоне активного развития торгово-экономических связей между странами.
Обсуждены перспективы сотрудничества.
Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам мировой экономической повестки.
Также обсуждены перспективные направления взаимодействия в рамках Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом, действующего с 2016 года.
«Государства ЕАЭС придают большое значение дальнейшему наращиванию диалога с Социалистической Республикой Вьетнам», — отметил Бакытжан Сагинтаев.
Подтвержден курс на укрепление партнерства.
По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении экономического диалога.
Достигнута договоренность содействовать созданию оптимальных условий для взаимовыгодного сотрудничества между странами евразийской «пятерки» и Вьетнамом.
Зона свободной торговли действует с 2016 года.
Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом было подписано 29 мая 2015 года.
Документ вступил в силу 5 октября 2016 года.
Он охватывает рынки с совокупным населением около 287 миллионов человек, создавая широкие возможности для бизнеса и инвестиций.