В Хабаровском крае ищут «невесту» для боевого корабля

Об этом сообщило министерства промышленности и торговли региона.
Конкурс стартует 6 марта и открыт для всех сотрудниц завода без ограничения по возрасту. По флотской традиции именно «невеста корабля» должна разбить бутылку шампанского о борт судна в день его спуска на воду — это один из ключевых этапов завершения стапельного периода.
Закладка первой секции отмечается закладной доской, вступление в строй — поднятием государственного флага, а завершение строительства на стапеле — разбиванием шампанского. Традиция существует десятилетиями и считается важным ритуалом, который приносит удачу кораблю и экипажу.
Корвет «Грозный» проекта 20380 строится на АСЗ для Тихоокеанского флота. Конкурс на роль «невесты» проходит ежегодно для каждого крупного корабля, который сходит со стапелей предприятия. Победительницу определяют сотрудники завода.