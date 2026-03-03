Москва
В Хабаровском крае ищут «невесту» для боевого корабля

В Хабаровском крае на Амурском судостроительном заводе ОСК объявили традиционный конкурс на звание «невесты корабля» для строящегося корвета «Грозный».

Об этом сообщило министерства промышленности и торговли региона.

Конкурс стартует 6 марта и открыт для всех сотрудниц завода без ограничения по возрасту. По флотской традиции именно «невеста корабля» должна разбить бутылку шампанского о борт судна в день его спуска на воду — это один из ключевых этапов завершения стапельного периода.

Закладка первой секции отмечается закладной доской, вступление в строй — поднятием государственного флага, а завершение строительства на стапеле — разбиванием шампанского. Традиция существует десятилетиями и считается важным ритуалом, который приносит удачу кораблю и экипажу.

Корвет «Грозный» проекта 20380 строится на АСЗ для Тихоокеанского флота. Конкурс на роль «невесты» проходит ежегодно для каждого крупного корабля, который сходит со стапелей предприятия. Победительницу определяют сотрудники завода.