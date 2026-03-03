Глава Башкирии подписал в феврале ряд важных указов: подробности

Уже в первый рабочий день месяца в республике началась реализация того, что Радий Хабиров обозначил в своем Послании Госсобранию. Напомним, Глава республики обратился к депутатам башкирского парламента 30 января 2026 года. Одной из важных тем Послания Главы стало сохранение памяти о погибших бойцах СВО, об их боевых и трудовых подвигах. 2 февраля Руководитель республики подписал указ о создании Комиссии при Главе РБ по вопросам увековечения памяти героических военных и трудовых подвигов жителей Башкортостана во время специальной военной операции. В документе говорится, что комиссия образована для сохранения памяти о мужестве и героизме участников СВО из республики, а также о гражданах, организациях, оказавших добровольческую, гуманитарную и иную помощь, связанную с проведением спецоперации.