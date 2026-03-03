Глава Башкирии подписал в феврале ряд важных указов: подробности

Чтобы помнили.
Уже в первый рабочий день месяца в республике началась реализация того, что Радий Хабиров обозначил в своем Послании Госсобранию. Напомним, Глава республики обратился к депутатам башкирского парламента 30 января 2026 года. Одной из важных тем Послания Главы стало сохранение памяти о погибших бойцах СВО, об их боевых и трудовых подвигах. 2 февраля Руководитель республики подписал указ о создании Комиссии при Главе РБ по вопросам увековечения памяти героических военных и трудовых подвигов жителей Башкортостана во время специальной военной операции. В документе говорится, что комиссия образована для сохранения памяти о мужестве и героизме участников СВО из республики, а также о гражданах, организациях, оказавших добровольческую, гуманитарную и иную помощь, связанную с проведением спецоперации.
В состав комиссии, которую возглавил исполняющий обязанности руководителя администрации Главы РБ Искандер Ахметвалеев, вошли также представители госструктур, архивной службы, СМИ, общественности. Вместе они разработают мероприятия по увековечению памяти подвигов жителей республики в период СВО.
«Эту работу обязательно нужно проводить, потому что многое со временем может забываться. А забывать нам об этом нельзя», — прокомментировал Радий Хабиров свое решение. Указ Главы республики вступил в силу со дня его подписания.
Продление выплат.
3 и 27 февраля вышли указы Главы Башкирии о продлении единовременной выплаты контрактникам СВО. Такие изменения в указе о дополнительной социальной поддержке отдельных категорий граждан, проходящих военную службу, утвердил Радий Хабиров. Согласно им единовременные выплаты военнослужащим сначала продлили до 28 февраля, затем до 31 марта 2026 года.
С января этого года размер единовременной региональной выплаты для военнослужащих-контрактников составляет 1 млн рублей. Выплата положена гражданам России, призванным на военную службу в Вооружённые силы РФ, заключившим контракт; а также призывникам, заключившим контракт вместо службы по призыву.
Поддержка семей погибших на СВО.
В Башкирии утвердили меры поддержки семей погибших на СВО работников СМИ. Соответствующие изменения внесены в закон республики о господдержке работников средств массовой информации. Ранее Радий Хабиров подписал первый в стране закон о военкорах.
Новым документом утвердили порядок назначения и выплаты единовременного пособия родным и близким работников СМИ, погибших при выполнении задания по освещению проведения СВО и других боевых действий. Как выяснил Башинформ, на них могут рассчитывать супруги, несовершеннолетние дети работника СМИ, дети, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети до 23 лет включительно, обучающиеся в очной форме. Действие мер господдержки распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Допвыплата сотрудникам УФСИН.
Дополнительную финансовую помощь получат и сотрудники УФСИН Башкирии. По указу Главы республики от 10 февраля сотрудникам ведомства положена ежеквартальная денежная выплата. Так, согласно документу, сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы УФСИН по РБ, замещающим должности младшего начальствующего состава, установлена выплата: с 1 января по 31 декабря 2025 года в размере 10 тысяч рублей; с 1 января 2026 года — в размере не более 30 тысяч рублей. Указ Главы РБ уже вступил в законную силу.
Усиление безопасности в школах.
В феврале в Башкирии приняли дополнительные меры по усилению безопасности образовательных учреждений. Указ об этом Радий Хабиров подписал 12 февраля. Согласно документу, правительство республики совместно с межведомственным Советом общественной безопасности должно разработать меры по усилению антитеррористической защищённости и безопасности образовательных организаций, их пропускного режима и охраны. Предусмотреть проведение инструктажей по действиям в случае ЧС, теракта или обнаружения подозрительных предметов, проверку состояния сигнализации, средств оповещения и связи.
Кроме того, кабмин должен внести предложения по дополнительному финансированию охраны школ, а также по закреплению в учреждениях образования замруководителя, ответственных за профилактику деструктивного поведения учащихся, и установлению им дополнительной стимулирующей выплаты. За исполнением этого указа будет следить Контрольное управление Главы Башкортостана.
Меры приняты после того, как 3 и 7 февраля в республике произошли нападения на школу и иностранных студентов в общежитии БГМУ. Вопросы антитеррористической защищенности образовательных учреждений республики Глава региона обсудил на встречах с директорами крупных школ и их заместителями по воспитательной работе. Именно они будут заниматься профилактикой и выявлением деструктивного поведения учащихся и получать за это специальную доплату по отдельному указу Главы РБ.
«Мы с вами обязаны защитить самое ценное, что у нас есть, — наших детей. Их здоровье, жизнь, будущее зависит от нашего общего умения предвидеть угрозы», — отметил Радий Хабиров.
Новый вице-премьер и другие назначения.
В Башкирии у премьер-министра стало больше заместителей. По указу Радия Хабирова, теперь в правительстве десять вице-премьеров, было девять. Такие изменения в структуре исполнительных органов госвласти республики утвердил Глава региона. 11 февраля Радий Хабиров назначил заместителем премьер-министра правительства Башкортостана генерал-лейтенанта юстиции Алексея Касьянова. Ранее он много лет работал в органах прокуратуры и следствия. В правительстве Алексей Касьянов будет курировать вопросы госполитики в области патриотического воспитания граждан, деятельность исполнительных органов, общественных и молодежных организаций в этой части и другие сферы, следует из распоряжения Главы РБ от 26 февраля.
16 февраля покинула свой пост министр труда республики Ленара Иванова, руководившая ведомством более 15 лет. Как объявил Глава региона, Иванова переходит на работу в Госсобрание. Новым министром семьи, труда и соцзащиты населения Радий Хабиров назначил Ольгу Кабанову, занимавшую пост первого замруководителя ведомства.
Бывший начальник башкирского управления Росгвардии Александр Бурдо стал помощником Главы республики. Управление Росгвардии по Башкирии возглавил уроженец Уфы полковник полиции Александр Голуб. Ранее он был начальником аналогичного ведомства в Марий Эл.
О борьбе с коррупцией и биткоинах.
Вновь назначенные чиновники и остальные госслужащие Башкирии будут обязаны предоставлять данные о биткоинах и другой цифровой валюте. Это следует из указа Главы республики Радия Хабирова от 25 февраля. Речь идет о виртуальных финансовых активах, выпущенных в информсистемах, которые организованы в соответствии с иностранным правом. Наличие криптовалюты указывается в декларации о доходах наравне с другими активами, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации республики. Мера принята в рамках борьбы с коррупцией и направлена на повышение прозрачности доходов чиновников.
БПЛА: где можно летать и испытывать.
В Башкирии установили новый порядок выдачи разрешений на полеты беспилотников и их испытаний. Подписанный Главой Башкирии указ регламентировал выдачу группой при региональном оперштабе разрешений на полеты беспилотных воздушных судов (БВС) на территории республики, а также перечень мест, где можно их испытывать. Согласно документу, территориями для испытаний беспилотников и комплексов противодействия им определены четыре локации радиусом 5 км — это аэродром «Первушино» в Кушнаренковском районе, парк «Патриот» в Чишминском районе, а также аэропорты «Сибай» и «Стерлитамак».
В указе говорится, что на территории республики полеты БВС запрещены, за исключением полетов, выполняемых на основании разрешения группы при оперштабе. Такое разрешение выдается по специальному запросу пользователя воздушного пространства.