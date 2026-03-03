Москва
На борту самолёта United Airlines в воздухе вспыхнул пожар

Самолёт Boeing 787 авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в международном аэропорту Лос-Анджелеса после того, как в одном из его двигателей после взлёта произошёл пожар.

Как утверждает New York Post, рейс UA 2127 отправлялся в Ньюарк, когда во время полёта из самолёта начал валить дым.

«Самолёт долетел примерно до Агуанги, округ Риверсайд, после чего повернул обратно в сторону аэропорта Лос-Анджелеса, описав траекторию в виде восьмёрки», — говорится в статье.

Отмечается, что пассажиры покинули самолёт по надувным трапам. Один пассажир получил небольшую царапину на пальце, о других травмах не сообщалось.

На борту находились 268 человек, включая 12 членов экипажа. Подробности о характере проблем с двигателем пока не разглашаются.

В середине февраля авиалайнер Airbus A320, следовавший рейсом из Нового Уренгоя в московский аэропорт Домодедово, прибыл в аэропорт Шереметьево с неисправностью управления.