Подземные города, тысячи ракет: как Иран готовился к битве с США и Израилем

После серии массированных ударов и обострения конфликта с Ираном Соединенные Штаты могут столкнуться с неожиданной проблемой — нехваткой ракет. Президент США Дональд Трамп в интервью NYT заявил, что американские военные намерены продолжать атаки в течение четырех-пяти недель в случае необходимости. Однако, как пояснил aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов, эти сроки напрямую связаны с боезапасом Пентагона.
Иран может переиграть американцев за счет подземного производства.
«Может так получиться, что через две-три недели у американцев не останется ракет. Поэтому Трамп и говорит, что конфликт продлится до четырех недель. Он исходит из того, что к этому времени у США и Ирана могут закончиться запасы», — отметил Кнутов.
По его словам, Иран может переиграть американцев, если будет применять свои баллистические ракеты более рационально. Эксперт не исключил, что у Тегерана налажено подземное производство ракет. Это значит, что запас будет постоянно пополняться.
«И может оказаться, что у США закончатся противоракеты, а у Ирана те же гиперзвуковые “Фаттах”, например, останутся. И с их помощью Тегеран сможет в прямом смысле слова наказать Израиль и Соединенные Штаты», — подчеркнул Кнутов.
Масштаб сил в конфликте достиг огромных величин.
В атаках на Иран участвуют около 200 истребителей из Израиля и примерно 500 боевых самолетов США, включая 100 машин F-35, а также стратегические бомбардировщики. На американских кораблях находится от 500 до 1 тысячи ракет Tomahawk.
Однако Иран тоже подготовился. Тегеран, не исключено, что располагает подземными хранилищами и убежищами, а его арсенал баллистических ракет составляет от 2 до 4 тысяч единиц, отметил военный эксперт.
У США через несколько недель может не остаться противоракет, считает Кнутов.
«Если Иран применяет в день около 100 ракет, то США нужно минимум 100 противоракет. Но если говорить о противоракетах THAAD, то их в мире всего около 300−400 штук. Что касается ракет Patriot, то там ситуация еще тяжелее. Поэтому у американцев через 2−3 недели ракет может не остаться», — подсчитал Юрий Кнутов.
Он также отметил, что удары наносятся по обширной территории: порядка 20 американских военных баз были поражены на Ближнем Востоке, атакам подверглись также французские и британские объекты.
США потерпели политическое поражение в иранском вопросе.
Несмотря на военное давление, Вашингтон столкнулся с политическим фиаско. В США рассчитывали, что после уничтожения высшего руководства Ирана Тегеран запросит перемирие.
«Но ничего подобного не произошло. Каждый руководитель в Иране назначил себе сменщиков и потери управления не произошло, Иран неплохо справляется с задачами. И в этом плане США проиграли», — констатировал Кнутов.
Кроме того, косвенным подтверждением сложностей для Пентагона стал маневр авианосца «Авраам Линкольн». Как сообщалось ранее, после удара иранских ракет корабль покинул место расположения и направился в сторону Индийского океана. В Пентагоне утверждают, что ракеты якобы не приближались к судну. Однако военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает иначе.
«Даже если ракеты долетели или их сбили, то никто правду не скажет. Поэтому США решили уйти от позора подальше, поберечься. Представьте, если на палубу такой посудины что-то действительно упало… Это очень плохо. В целях безопасности американцы решили отойти подальше. Это значит, что самолеты будут дольше лететь до целей», — пояснил aif.ru Дандыкин.
Он напомнил, что «Авраам Линкольн» — это основной тип авианосцев США, способный нести около 90 летательных аппаратов, и его отход существенно осложняет логистику ударов.