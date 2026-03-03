Подземные города, тысячи ракет: как Иран готовился к битве с США и Израилем

«Если Иран применяет в день около 100 ракет, то США нужно минимум 100 противоракет. Но если говорить о противоракетах THAAD, то их в мире всего около 300−400 штук. Что касается ракет Patriot, то там ситуация еще тяжелее. Поэтому у американцев через 2−3 недели ракет может не остаться», — подсчитал Юрий Кнутов.