Нетаньяху заявил, что вместе с Трампом борется с «плохими парнями»

Нетаньяху заявил, что они с Трампом воюют «с плохими парнями», а сами — хорошие.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он вместе с президентом США Дональдом Трампом борется с «плохими парнями», в то время как они сами — хорошие.

«Мы здесь воюем с плохими парнями. Мы — хорошие парни», — сказал Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.

Нетаньяху также предупредил американский народ, что обладание Ираном ядерным оружием поставит под угрозу их жизни.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому ядерному досье между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.

Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

