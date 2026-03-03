Москва
Трамп назвал угрозу атак на объекты США частью войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не тревожит угроза атак на американские объекты, включая территорию Соединённых Штатов. Он считает подобное неотъемлемой частью военных действий.

«Это часть войны, нравится это людям или нет, так оно и есть», — заявил он телеканалу NewsNation.

При этом на вопрос об атаке на посольство и гибель американских военных Трамп заверил, что США ответят на эти действия, а как именно — «вы скоро узнаете».

Ранее два беспилотника ударили по посольству США в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. По предварительным оценкам, атака нанесла зданию незначительный ущерб. На территории начался небольшой пожар. До этого Центральное командование Вооружённых сил США сообщило, что число погибших американских военнослужащих на Ближнем Востоке возросло до шести человек.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
