Госдеп призвал американцев срочно покинуть страны Ближнего Востока

Госдеп призвал американцев срочно покинуть 14 стран Ближнего Востока.

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Государственный департамент США настоятельно рекомендует американцам незамедлительно покинуть страны Ближнего Востока.

«Госдепартамент призывает американцев немедленно покинуть перечисленные ниже страны, используя доступный коммерческий транспорт, в связи с серьезными угрозами безопасности», — написал помощник госсекретаря США Мора Намдар в соцсети Х.

В список вошли 14 стран: Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль (включая Западный берег и Газу), Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, ОАЭ и Йемен.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

