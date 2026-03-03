Экс-глава MI6 Сойерс назвал фантастикой надежды на смену власти в Иране

«Я лично не ожидаю смены режима и прихода к власти в Тегеране какой-то группы либералов. Думаю, это далеко от реальности и выглядит фантастично. Представление о том, что возникнет некая либеральная демократия, также кажется весьма наивным», — сказал он в эфире телеканала Sky News.
Сойерс также назвал операцию против Ирана «высокорискованной и лишней». Экс-руководитель МИ-6 также обратил внимание на то, что из-за действий США и Израиля на Ближнем Востоке возросла региональная неопределенность.
«Это война по собственному желанию, в которую вступили Соединённые Штаты и Израиль. Она вызвала реакцию Ирана, вероятно, более масштабную, чем многие ожидали, против наших друзей и партнеров в Персидском заливе, а также против Израиля и американских баз», — пояснил он.
Сойерс полагает, что конфликт расширяется. Экс-глава спецслужбы подчеркнул, что опасно использовать военную силу без чётко поставленных целей. По его словам, атака США на Иран вывела на «неисследованную территорию».
Напомним, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал действия Соединённых Штатов на Ближнем Востоке попыткой Вашингтона удержать мировое господство.