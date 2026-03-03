Иран заявил об ударе по 160 морским пехотинцам США в Дубае

Иранские источники сообщили об атаке на американских военнослужащих в Дубае. Об этом 3 марта передало информацию агентство Tasnim.
В публикации говорится, что более 160 морских пехотинцев США находились в месте сбора, по которому был нанесен удар. Утверждается, что атаку провели подразделения Корпуса стражей исламской революции.
По заявлению КСИР, в результате комбинированного удара ракетами и беспилотниками погибли более 40 человек, свыше 70 получили ранения. Независимого подтверждения этих данных на момент публикации не приводилось.
Ранее, 2 марта, газета The Washington Post сообщила, что два сотрудника Пентагона пострадали при атаке иранского беспилотника на гостиницу в Бахрейне.
