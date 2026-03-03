Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран заявил об ударе по 160 морским пехотинцам США в Дубае

Иранские источники сообщили об атаке на американских военнослужащих в Дубае.

Иранские источники сообщили об атаке на американских военнослужащих в Дубае. Об этом 3 марта передало информацию агентство Tasnim.

В публикации говорится, что более 160 морских пехотинцев США находились в месте сбора, по которому был нанесен удар. Утверждается, что атаку провели подразделения Корпуса стражей исламской революции.

По заявлению КСИР, в результате комбинированного удара ракетами и беспилотниками погибли более 40 человек, свыше 70 получили ранения. Независимого подтверждения этих данных на момент публикации не приводилось.

Ранее, 2 марта, газета The Washington Post сообщила, что два сотрудника Пентагона пострадали при атаке иранского беспилотника на гостиницу в Бахрейне.

Читайте также: США готовят ответ после удара по дипмиссии в Саудовской Аравии.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше