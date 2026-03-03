У Белого дома прошла демонстрация против ударов США по Ирану

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Демонстрация против американских ударов по Ирану прошла у Белого дома, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие скандировали слоганы против американской внешней политики, президента США Дональда Трампа и Израиля.
Организаторы объявили, что следующий протест запланирован на 7 марта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
