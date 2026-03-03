Москва
У Белого дома прошла демонстрация против ударов США по Ирану

Противники операции США в Иране провели демонстрацию рядом с Белым домом.

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Демонстрация против американских ударов по Ирану прошла у Белого дома, передает корреспондент РИА Новости.

В ходе мероприятия, прошедшего у парка Лафайет, десятки протестующих заслушали речи представителей различных левых и антивоенных организаций в поддержку Ирана, а также Палестины, Венесуэлы, Кубы и других стран.

Протестующие скандировали слоганы против американской внешней политики, президента США Дональда Трампа и Израиля.

Организаторы объявили, что следующий протест запланирован на 7 марта.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

