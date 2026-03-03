Семенов: акты мести могут захлестнуть США после убийства Хаменеи в Иране

В Соединенных Штатах могут начаться теракты на фоне убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, заявил aif.ru политолог, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.
В американском штате Техас накануне произошла стрельба, три человека погибли, 14 получили ранения. Стрелявший был одет в толстовку с религиозной надписью и футболку с изображением флага Ирана.
«Вряд ли США захлестнет волна терактов, но отдельные инциденты могут быть. У Хаменеи было много сторонников как в США, так и в других странах, которые могут пожелать отомстить за его смерть. Такой сценарий возможен, безусловно», — сказал Семенов.
При этом политолог добавил, что желающие отомстить будут действовать по своей инициативе, а не под руководством иранских властей.
«Они будут действовать по своей инициативе, а не потому что их кто-то направит. Это будут одиночки, которые примут соответствующее решение», — уточнил собеседник aif.ru.
