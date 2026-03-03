Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семенов: акты мести могут захлестнуть США после убийства Хаменеи в Иране

Верховного лидера Ирана Али Хаменеи убили 28 февраля, он погиб при ракетном обстреле со стороны Израиля и США. Политолог Семенов допустил, что в США на фоне этого могут начаться теракты.

Источник: Аргументы и факты

В Соединенных Штатах могут начаться теракты на фоне убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, заявил aif.ru политолог, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.

В американском штате Техас накануне произошла стрельба, три человека погибли, 14 получили ранения. Стрелявший был одет в толстовку с религиозной надписью и футболку с изображением флага Ирана.

«Вряд ли США захлестнет волна терактов, но отдельные инциденты могут быть. У Хаменеи было много сторонников как в США, так и в других странах, которые могут пожелать отомстить за его смерть. Такой сценарий возможен, безусловно», — сказал Семенов.

При этом политолог добавил, что желающие отомстить будут действовать по своей инициативе, а не под руководством иранских властей.

«Они будут действовать по своей инициативе, а не потому что их кто-то направит. Это будут одиночки, которые примут соответствующее решение», — уточнил собеседник aif.ru.

Ранее Семенов оценил, могли ли аятоллу Ирана Хаменеи убить из-за предательства.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше