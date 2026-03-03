Москва
Трамп назвал угрозу атак на американские объекты частью войны

Американский президент Дональд Трамп заявил, что угроза атак на американские объекты и даже по территории США является частью войны.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что угроза атак на американские объекты и даже по территории США является частью войны.

«Нет, это является частью войны. Это часть войны, нравится ли это людям или нет», — сказал политик телеканалу NewsNation.

При этом глава Белого дома пообещал предпринять ответные меры после атаки на посольство в Эр-Рияде.

