Уиткофф рассказал, что США осознали невозможность сделки с Ираном

Уиткофф: США потеряли надежду на сделку с Ираном во втором раунде переговоров.

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что невозможность сделки с Ираном представители Штатов осознали еще в ходе второго раунда переговоров с Тегераном, третью встречу Вашингтон рассматривал в качестве последнего шанса.

«Мы отправились туда, мы пытались заключить справедливую сделку с ними. И было совершенно ясно, что это невозможно, вероятно, к концу второй встречи. Но мы потом вернулись для встречи в третий раз, просто чтобы дать им последний шанс», — заявил Уиткофф телеканалу Fox News.

Иран и США провели три раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую — Уиткофф. Третий раунд завершился 26 февраля.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже

