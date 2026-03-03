ДОХА, 3 мар — РИА Новости. Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили восемь беспилотников вблизи городов Эр-Рияд и Эль-Хардж, сообщило министерство обороны королевства.
«Перехвачены и уничтожены восемь беспилотников вблизи городов Эр-Рияд и Эль-Хардж», — говорится в сообщении саудовского оборонного ведомства, опубликованном в соцсети X.
