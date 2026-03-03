Москва
Россиянам раскрыли, как оптимизировать расходы на оплату услуг связи

Игорь Балынин, доцент Финансового университета при правительстве России в беседе с RT объяснил, что для оптимизации расходов на оплату услуг связи нужно проанализировать состав подключённых услуг, что можно сделать в личном кабинете или приложении мобильного оператора.

«Очень часто там оказываются давно забытые и ненужные услуги, за которые оператор с ежедневной или ежемесячной периодичностью списывает абонентскую плату. Соответственно, если в таких услугах нет необходимости, то их можно отключить и не нести лишние траты», — отметил эксперт.

Во-вторых, по его мнению, в случае оплаты пакетных тарифных планов целесообразно изучить потребляемый объём из этого пакета.

«В-третьих, важно соблюдать платёжную дисциплину. Иногда операторы позволяют переносить неиспользованные остатки пакетных услуг из одного месяца в другой в случае своевременной оплаты: очень удобная опция, особенно в случае разного помесячного объёма потребляемых услуг. Более того, в случае неоплаты не подключает пакет услуг и, как правило, включается тарификация за единицу объёма потребляемых услуг», — добавил Балынин.

В-четвёртых, как подчеркнул собеседник RT, при отсутствии платных списаний по номеру в течение определённого периода (как правило, 90 дней) начинает взиматься абонентская плата, поэтому об этом тоже важно помнить, если номер не используется, а в силу каких-либо причин имеет ценность.

«В-пятых, сейчас операторы услуг связи предлагают также семейные пакеты, когда вся семья переходит на услуги одного оператора, а он, в свою очередь, уменьшает сумму оплаты. Более того, как правило, в таких случаях предоставляется возможность управлять пакетом: возможно, кто-то из членов семьи больше пользуется смс, а кто-то больше звонками. Соответственно, как правило, предоставляется возможность отрегулировать этот момент», — порекомендовал специалист.

Также можно рассмотреть пакеты услуг мобильной связи и домашнего интернета — это тоже позволяет прилично экономить, привёл пример аналитик.

«В-шестых, есть смысл всегда мониторить рынок услуг мобильных операторов: как правило, для новых клиентов они предлагают очень привлекательные тарифные планы», — заявил эксперт.

Отмечается, что конкретная сумма экономии в каждом конкретном случае будет разной, так как всё зависит и от текущих параметров тарифного плана, и от требуемого набора услуг.

Ранее россиянам объяснили, почему возникает «ломка» без мобильного телефона.