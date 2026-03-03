Россиянам раскрыли, как оптимизировать расходы на оплату услуг связи

«В-пятых, сейчас операторы услуг связи предлагают также семейные пакеты, когда вся семья переходит на услуги одного оператора, а он, в свою очередь, уменьшает сумму оплаты. Более того, как правило, в таких случаях предоставляется возможность управлять пакетом: возможно, кто-то из членов семьи больше пользуется смс, а кто-то больше звонками. Соответственно, как правило, предоставляется возможность отрегулировать этот момент», — порекомендовал специалист.