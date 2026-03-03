Госсекретарь США предсказал более суровый этап кампании в Иране

По его словам, самые серьезные удары по Ирану еще не нанесены. Рубио отметил, что не будет раскрывать тактические детали, однако подчеркнул: предстоящие действия американских вооруженных сил окажутся для Тегерана более суровыми, чем нынешние.
28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию на территории Ирана. Под удары попали крупные города, включая Тегеран. Сообщалось о гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.
В ответ Иран объявил о начале операции «Правдивое обещание 4». По данным иранской стороны, удары наносятся по американским военным базам на Ближнем Востоке и по городам Израиля. Также сообщается об атаках по объектам в странах Персидского залива.
