Госсекретарь США предсказал более суровый этап кампании в Иране

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что следующий этап военной операции против Ирана будет более жестким.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что следующий этап военной операции против Ирана будет более жестким. Об этом он сообщил 2 марта, выступая в конгрессе.

По его словам, самые серьезные удары по Ирану еще не нанесены. Рубио отметил, что не будет раскрывать тактические детали, однако подчеркнул: предстоящие действия американских вооруженных сил окажутся для Тегерана более суровыми, чем нынешние.

28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию на территории Ирана. Под удары попали крупные города, включая Тегеран. Сообщалось о гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

В ответ Иран объявил о начале операции «Правдивое обещание 4». По данным иранской стороны, удары наносятся по американским военным базам на Ближнем Востоке и по городам Израиля. Также сообщается об атаках по объектам в странах Персидского залива.

Читайте также: США готовят ответ после удара по дипмиссии в Саудовской Аравии.

