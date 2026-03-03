В Томске завели уголовное дело о мошенничестве при реконструкции аэропорта

Прокуроры установили, что с 2019 по 2022 год при исполнении госконтракта по реконструкции аэропортового комплекса «Богашево» из-за необоснованного увеличения стоимости контракта под видом существенного роста цен на строительные материалы произведены незаконные выплаты подрядчику.