Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Томске завели уголовное дело о мошенничестве при реконструкции аэропорта

В Томске завели дело о мошенничестве при реконструкции аэропорта «Богашево».

Источник: © РИА Новости

НОВОСИБИРСК, 3 мар — РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве при реконструкции аэропорта Томска завели по итогам прокурорской проверки, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«По материалам транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при реконструкции аэропортового комплекса “Богашево”, — говорится в сообщении.

Прокуроры установили, что с 2019 по 2022 год при исполнении госконтракта по реконструкции аэропортового комплекса «Богашево» из-за необоснованного увеличения стоимости контракта под видом существенного роста цен на строительные материалы произведены незаконные выплаты подрядчику.

«Ущерб федеральному бюджету составил свыше 6 миллионов рублей», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело расследуется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). О возможных подозреваемых пока не сообщается.